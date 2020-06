Ripascimento e aree verdi, Valletta: “Coletta e Lbc maghi dell’arte del subappalto”

Valletta, Lega: “Ripascimento e aree verdi, Coletta e Lbc maghi dell’arte del subappalto politico ed amministrativo”“Gestione del verde e delle aree pubbliche, patti di collaborazione, ora anche gli interventi di ripascimento. Lbc e il sindaco Damiano Coletta hanno davvero portato una novità importante nell’amministrazione della città: il subappalto della gestione amministrativa di Latina.

Dove il Comune non arriva, praticamente da nessuna parte, subentrano i cittadini. Si fa leva sulla disponibilità buona volontà e diciamolo anche esasperazione di fronte all’inerzia, delle persone per affidare a loro servizi per cui giù pagano le tasse come il taglio dell’erba nelle aree verdi o la pulizia dei marciapiedi. E ieri è stato toccato il fondo. Da mesi si attende che gli interventi di ripascimento siano effettuati facendo leva sui fondi regionali. E il risultato è stato che gli imprenditori, nel tentativo di salvare la stagione, hanno deciso di farselo da soli.

A loro tutto il nostro supporto e plauso ma è inaccettabile che Lbc e il neo assessore Bellini si complimentino di questa iniziativa definendola un esempio lampante di efficienza collaborativa tra pubblico e privato. L’efficienza quale sarebbe? Quella di essersi tolti l’ennesimo grattacapo? Almeno l’umiltà di dire “noi non siamo in grado, ringraziamo le imprese che si sono sostituiti a chi amministra la città trovando una soluzione rapida al problema”. Invece neanche questo, Lbc e Bellini si sono precipitati a lodare quella che è solo la conferma della loro incapacità amministrativa e politica. Nei giorni scorsi anche il Comitato del quartiere Nicolosi si è sfilato dal patto di collaborazione in cui, in buona fede avevano creduto ed investito, nella speranza di dare ad un quartiere storico della città la dignità, il decoro e la cura che merita.

Si sono trovati a fare, come hanno ammesso, i giardinieri per il Comune. Ed anche in questo caso dal sindaco e Lbc non una sola parola è stata pronunciata lasciando Latina e la sua comunità nell’indifferenza totale fermo, ovviamente, il tour elettorale che presto porterà il sindaco uscente per i quartieri a promettere quello che, dopo cinque anni quasi è chiaro, non è in grado di mantenere”.