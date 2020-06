Ripascimento, Comune e privati collaborano per la marina

Ripascimento, una collaborazione tra Comune e privati per migliorare la qualità della spiaggia. Sul progetto interviene il consigliere con mandato del sindaco per la marina Maria Grazia Ciolfi. “Per la prima volta – commenta – sulla marina di Latina, si instaura una sinergia tra pubblico e privati per il miglioramento dell’area. Credo che l’opera di ripristino di una parte della spiaggia di Latina nella zona antistante ad una serie di stabilimenti sul lato destro del lido, ad opera di privati e su autorizzazione del Comune di Latina, si tratti di un grande passo in avanti, che può rappresentare un segnale del fatto che non si vede più il pubblico come sinonimo di assistenzialismo, ma come soggetto con il quale porsi in relazione per trovare nuove strategie e con cui collaborare per il bene comune.

Giudico quindi ottimo l’intervento dei privati che hanno deciso di affiancarsi al Comune di Latina per intraprendere l’azione di ripascimento del litorale nei 500 metri di spiaggia che li riguarda, soprattutto in un momento particolarmente delicato come questo che ci vede ancora una volta nel post di una mareggiata, per giunta ad inizio di una stagione balneare in salita a causa dell’appena terminato lockdown dell’emergenza covid.

L’intervento in questione si inquadra all’interno delle azioni del Comune, che inizieranno con i 193mila euro del progetto dei depositi di sabbia all’Hotel Fogliano e allo stabilimento della Polizia.

Questa collaborazione rappresenta un importante inizio per l’opera di contrasto all’erosione e la sua importanza risiede innanzitutto nella possibilità di renderla una procedura costante e consolidata, da attuare negli anni, come peraltro previsto nel contratto di concessione. Auspico inoltre che a breve possano seguire gli interventi comunali e le progettazioni per l’impegno degli ingenti fondi regionali.

La sinergia partita oggi conferma inoltre che l’attenzione della nostra amministrazione verso la marina pone le basi anche nella partecipazione e collaborazione sia con i privati che con i cittadini, come testimoniato da questo stesso intervento e dai patti di collaborazione di recente firmati proprio per il litorale, che rappresentano uno strumento importante ed innovativo per la nostra città”.