Irregolarità igienico-sanitarie, multa per un supermercato

Un controllo congiunto con il personale del S.I.A.N. e S.P.E.S.A.L. della A.S.L. presso un supermercato di LATINA ha determinato, da parte del Nas la segnalazione all’ Autorità preposta, del conduttore dell’attività commerciale, colpevole di non aver mantenuto i luoghi di lavoro del personale dipendente, conformi ai requisiti di igiene e sicurezza. Durante le varie fasi ispettive venivano inoltre impartite prescrizioni correttive per riscontrate irregolarità igienico-sanitarie dei locali di vendita e di deposito alimenti del supermercato. Al responsabile saranno inoltre irrogate sanzioni amministrative per una cifra pari a 4.000 euro.