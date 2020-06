Incidente tra auto e moto: centauro perde la vita

Incidente stradale mortale, nel territorio di Minturno. A perdere la vita nel primo pomeriggio di venerdì un centauro quarantenne, Salvatore De Meo, originario di Formia ma residente nella frazione di Tufo.

Secondo le prime ricostruzioni viaggiava a bordo della propria moto, scontratasi, per cause in corso di formale accertamento da parte delle forze dell’ordine, con una Fiat Punto.

Il sinistro che gli è costato la vita si è registrato lungo via per Castelforte, all’altezza dell’incrocio tra via Tre Cipolle e via Parchi Ausente, col decesso avvenuto a margine del trasporto in eliambulanza presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

I rilievi di rito sul luogo della tragedia sono stati affidati ai carabinieri della Stazione di Minturno.