Evade dai domiciliari, giovane arrestato dai carabinieri

Nella tarda mattinata di venerdì, a San Felice Circeo, i carabinieri del posto hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di evasione un 21enne del posto.

Il giovane, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione.

In attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per sabato, come disposto dall’autorità giudiziaria l’arrestato è stato ricondotto presso la propria abitazione.