Continua ad avvicinarsi all’ex moglie, 72enne arrestato

Venerdì mattina, a Scauri di Minturno, i carabinieri della Stazione locale hanno rintracciato e tratto in arresto un 72enne del posto, P.T. le sue iniziali.

L’anziano, a margine delle formalità di rito trasferito agli arresti domiciliari, è stato raggiunto da un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cassino nella giornata di giovedì.

Il provvedimento scaturisce da numerose violazioni da parte del suddetto circa il divieto di avvicinamento alla ex consorte. Come disposto dall’autorità giudiziaria, a margine delle formalità di rito il 72enne è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.