Attività nei parchi nel Lazio, la Regione stanzia i fondi per le famiglie

“Abbiamo approvato in Giunta una delibera che stanzia 400.000 euro per promuovere nel sistema regionale delle aree protette del Lazio un programma di iniziative destinate a bambini, ragazzi e famiglie, da realizzarsi a partire dal termine dell’anno scolastico, affidandone il coordinamento alla Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette e la realizzazione agli enti di gestione delle aree protette. Una iniziativa, che va a unirsi a quelle del “Piano per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia”, nata dalla sinergia e dalla stretta collaborazione tra i diversi Assessorati, le direzioni, e il confronto con i consiglieri regionali, a sostegno delle famiglie del Lazio”.

Lo comunica in una nota Enrica Onorati, Assessore regionale all’ Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali.

“La Regione Lazio vuole essere vicina ai suoi cittadini, dai bambini agli anziani, e sostenerli nella gestione di un momento particolare come quello attuale, di ripresa dall’emergenza Covid19 e di elaborazione di una nuova visione di vita quotidiana che prevede inevitabilmente la convivenza con il virus. Gli spazi all’aria aperta hanno dimostrato di poter consentire il rispetto delle regole di distanziamento e di essere funzionali a un corretto stile di vita, di salubrità non solo fisica ma anche mentale. Le iniziative che andremo a proporre in tutti i Parchi del Lazio saranno dirette a promuovere il movimento, il gioco, il rispetto e la conoscenza della natura, complementari a quelle svolte nei centri estivi, ragion per cui saranno svolte dal venerdì pomeriggio alla domenica; gratuite e svolte nel rispetto delle regole nazionali e regionali in tema di sicurezza sanitaria legata al covid19 – conclude Onorati – Invito tutti a godere del nostro meraviglioso patrimonio naturalistico, vivendo i Parchi del Lazio e beneficiando, sempre in maniera consapevole e responsabile, delle tante iniziative all’aria aperta che la Regione proporrà”.