VIDEO – Tamponamento tra camion e furgone, incidente sulla Formia-Garigliano

Incidente stradale, oggi, nel territorio di Minturno. Si è trattato di un tamponamento, verificatosi a metà mattinata lungo la superstrada Formia-Garigliano, coinvolgendo un furgoncino e un camion.

Per cause in corso di formale accertamento da parte delle autorità, il mezzo pesante ha impattato violentemente con quello che lo precedeva.

Sul luogo del sinistro, oltre ai sanitari del 118, sopraggiunti con due ambulanze, sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.

DI SEGUITO, UN VIDEO SUL LUOGO DELL’INCIDENTE