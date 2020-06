VIDEO – L’antica Appia (ri)svelata: le immagini e le interviste

Un altro passo per ripartire con la valorizzazione del territorio. Come anticipato, nella mattinata di giovedì sono iniziate le attività archeologiche facenti parte del secondo intervento sul castrum di Minturnae: è stato riportato alla luce un tratto di basolato dell’antica via Appia, la ‘Regina Viarum’, scoperto nel 2003 e successivamente rinterrato.

Sul posto anche le telecamere di h24notizie, che ha intervistato tra gli altri il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli e la dottoressa Giovanna Rita Bellini, direttore dei lavori e direttore scientifico per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone Latina e Rieti.

DI SEGUITO, IL VIDEO:

ALCUNE IMMAGINI: