Tomba di Cicerone, Cardillo Cupo polemizza: “Degrado e abbandono”

“Uno dei simboli della nostra città ridotto in piena estate, in pieno periodo turistico, in questo stato di degrado e abbandono. L’esatta riprova di come è stata ridotta Formia in due anni da un’amministrazione inadeguata, incompetente e inconsistente. Di peggio davvero non poteva esserci”.

A parlare, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Pasquale Cardillo Cupo. Che, prendendo ‘in prestito’ due immagini scattate da componenti del Comitato Tomba di Cicerone, punta il dito contro l’amministrazione del sindaco Paola Villa per le odierne condizioni del sito storico, preda delle erbacce.

LE FOTO POSTATE DAL CONSIGLIERE