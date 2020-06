Deve scontare una pena per lesioni aggravate: 29enne ai domiciliari

Nella giornata di oggi, 18 giugno, i carabinieri della stazione di Terracina, in ottemperanza di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, traevano in arresto un 29enne di origini russe ma residente a Terracina.

L’uomo deve scontare la pena di 4 mesi di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di lesioni personali aggravate.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva condotto presso la propria abitazione ove rimarrà ristretto in regime di arresti domiciliari.