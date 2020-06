Convocato il Consiglio comunale straordinario di Cisterna

Il presidente del Consiglio comunale di Cisterna di Latina, avv. Pier Luigi Di Cori rende noto che:

“ai sensi della normativa vigente, il Consiglio Comunale di Cisterna di Latina, in adunanza straordinaria, è convocato per il giorno lunedì 22 giugno alle ore 10:30, per esaminare il punto di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO 1. Cerimonia di commiato per il congedo del Maresciallo Giovanni Santoro Luogotenente della Stazione dei Carabinieri di Cisterna di Latina dal 2010 al 2020. Saluto al nuovo comandante Maresciallo Raffaele Priore;

2. Riconoscimento alle associazioni di volontariato operanti nella gestione dello stato di emergenza Covid-19 in collaborazione con il Centro Operativo Comunale.

La seduta è pubblica ed avrà luogo presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo dei Servizi nel rispetto delle disposizioni di sicurezza. Tutti i partecipanti sono tenuti a dotarsi di guanti e mascherina di protezione“.