Vittime di insulti in casa propria, Left chiede di sensibilizzare l’Ater

In foto una delle scritte ingiuriose dei mesi scorsi

Da Left Formia (Legalità, Ecologia, Futuro e Territorio), si torna a parlare dei fatti di cronaca di cui è vittima una coppia di uomini che vivono in un condominio Ater di Penitro. In particolar modo il movimento di sinistra chiede all’Amministrazione comunale e al sindaco Paola Villa di interessarsi alla vicenda per permettere a Pasquale e Michele di vivere serenamente nella propria abitazione.

“Quello che accade da anni a Pasquale Galliano e Michele Castelli all’interno del condominio ATER di Penitro è, ormai, cosa tristemente nota.

Pasquale e Michele sono da molto tempo vittime di una coppia di coniugi che, come loro, vive nel condominio ATER di Penitro: insulti, minacce, danni, aggressioni e quant’altro. Tutto rigorosamente denunciato presso le autorità competenti. I due ragazzi l’anno scorso hanno deciso di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’odio e dell’omofobia denunciando sui social quanto stava accadendo loro: a tutto questo era seguita una manifestazione in cui la città e l’amministrazione avevano partecipato dando vicinanza a questa coppia di ragazzi.

Alle parole, però, non sono seguiti i fatti: l’ATER, pur informata dei provvedimenti emessi dalla magistratura a tutela di Pasquale e Michele, non riesce a garantire loro il tranquillo godimento della casa che vivono e per cui pagano regolarmente il canone. Eppure, le vessazioni ai loro danni continuano.

Siamo francamente dispiaciuti di questa situazione: due cittadini vessati all’interno di un complesso di alloggi popolari, privati della loro quotidianità e della serenità. Troviamo, però, inaccettabile che nessuno faccia nulla, che nessuno si interessi di questa profonda ingiustizia sociale, un vero e proprio schiaffo alla nostra comunità.

Per questi motivi chiediamo all’amministrazione comunale di interessarsi della situazione presso l’ATER e di spingere quest’ultima al compimento delle proprie prerogative: controllare il rispetto delle regole condominiali e garantire la serenità ed il benessere dei locatari. Ci sono tante famiglie in attesa di poter abitare alloggi popolari e non è ammissibile che chi li occupi, oggi, abbia un comportamento del genere all’interno del condominio.”