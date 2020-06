In drastico calo anche i pazienti Covid ricoverati al “Goretti”

Zero nuovi contagi e in calo anche i pazienti ricoverati per il coronavirus al “Goretti”.

L’ospedale di Latina, a distanza di pochi giorni da quando i Covid erano ancora presenti in diversi reparti, al 16 giugno vede ricoverati soltanto 10 pazienti Covid positivi nel reparto di malattie infettive.

Vi sono poi 4 casi sospetti ricoverati in pronto soccorso, 8 pazienti no Covid in isolamento in malattie infettive e 2 in pronto soccorso.

Solo due pazienti ricoverati infine nel reparto di malattie infettive vengono aiutati con la maschera per l’ossigenoterapia e non ci sono più pazienti Covid intubati.

Un lento ritorno alla normalità.