Castelforte, polemiche politiche: parla il sindaco Cardillo

Arriva una nota al vetriolo da parte del primo cittadino di Castelforte Giancarlo Cardillo che se la prende direttamente con gli esponenti locali della Lega.

“Faccio fatica a comprendere gli esponenti del Carroccio che questa mattina sono tornati a lanciare fiamme e saette sulla nostra Amministrazione Comunale. Leggendo le loro critiche sono convinto che potrebbero essere autori di uno sceneggiato nazional popolare. Però, sinceramente, continuo ad augurarmi che riescano almeno a contenere la rabbia e l’inquietudine che anima i loro scritti sempre più distanti dalla realtà. Ma come fanno a non vedere le cose che si stanno facendo? Ci vuole davvero una bella faccia tosta a scrivere in maniera così negativa del nostro paese. Forse, mi suggeriscono, abitano nell’Olimpo, dimora degli dei, mentre noi poveri mortali siamo qui a combattere la nostra umile battaglia per migliorare il nostro comune. Vorrei davvero invitarli a scendere con i piedi per terra e a munirsi di buoni occhiali da vista.

In ogni caso a Gianpiero Forte e ai suoi pochi reduci è rimasto solo di scrivere sui giornali sperando in una mia risposta in modo da consentirli di vivere di luce riflessa.

Colgo questa occasione per comunicate che nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la notizia ufficiale della concessione tramite il GAL Aurunci e Valle dei Santi del finanziamento di circa 180 mila euro per la ristrutturazione complessiva dell’area attrezzata di Suio Forma i cui lavori partiranno a breve.

Per il resto lascio la parola ai fatti tutti documentati con foto pubbliche e dei lavori in corso grazie alle collaborazioni istituzionali che sono riuscito ad attivare con la Provincia dove sono consigliere, con la Comunità Montana e con l’Astral che sta realizzando un intervento di notevole valore per la riapertura della strada di collegamento con la Valle dei Santi. Comunque, ribadisco a Gianpiero Forte, che lo stiamo aspettando al varco. Sono curioso di vedere la sua lista per le prossime elezioni oppure sta elemosinando qualche posticino da altre parti con la speranza di rientrare il gioco?”