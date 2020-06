Cisterna, cambio al vertice degli assessorati di Pubblica Istruzione e Commercio

“Novità nella Giunta Carturan. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 giugno, il Sindaco ha nominato Simonetta Antenucci assessore alla Pubblica Istruzione e Franco Arru assessore al Commercio.

I due neodelegati sostituiranno rispettivamente Patrizia Capitani e Claudio Papacci.

“I tempi erano ormai maturi – ha detto il Sindaco, Mauro Carturan – per assecondare un’alternanza in Giunta. Una scelta annunciata e concordata che arriva da richieste precise dei partiti di maggioranza. Ringrazio prima di tutti Patrizia e Claudio per la serietà, l’impegno e l’abnegazione con le quali hanno affrontato le responsabilità istituzionali. Un impegno, il loro, che certamente non finisce qui perché entrambi continueranno a far parte della nostra squadra anche se da esterni. Infine, auguro buon lavoro ai neodelegati, Simonetta Antenucci (che già è stata mio assessore e, con l’accettazione della delega, cessa la sua funzione di Consigliere comunale) e Franco Arru per la nuova sfida che li attende”.

I nuovi assessori, Simonetta Antenucci e Franco Arru