Tragedia sulla strada, perde la vita un centauro

Dramma nel territorio di Nettuno, ma a due passi da Aprilia, dove il centauro 51enne che ha perso la vita è rimasto vittima di un sinistro stradale, proprio vicino la propria abitazione, nel territorio della provincia di Latina.

I fatti nella giornata di ieri – come riportato da Latina Oggi – in via dei Laghi.

L’uomo, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, avrebbe perso il controllo della propria moto finendo fuori strada e venendo sbalzato via. Inutile l’intervento dei sanitari e dell’eliambulanza.