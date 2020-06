Mastrobattista si presenta, Fdi già in campagna elettorale – VIDEO

Ieri mattina, nella cornice dell’Albergo dei Fiori di Fondi, il partito di Fratelli d’Italia ha presentato il proprio candidato a sindaco: Giulio Mastrobattista.

L’evento è avvenuto alla presenza dei vertici del partito per poi proseguire con l’inaugurazione del point elettorale in Corso Appio Claudio.

“Cinque anni fa chi votava non aveva alternative, se non l’attuale amministrazione. Oggi noi vogliamo dare ai fondani la possibilità di scegliere – ha spiegato ai presenti la portavoce di Fdi Fondi Sonia Federici -. Giulio Mastrobattista è il nostro candidato ideale a cui auguro di amministrare la città con la testa e con il cuore”.

“Ho provato fino alla fine a unire il centrodestra mettendo in discussione la mia candidatura, ma ho avuto un incomprensibile rifiuto – ha dichiarato il candidato sindaco Giulio Mastrobattista – Oggi votare Fratelli d’Italia vuol dire votare competenza, efficienza e rigore morale“. Queste le prime parole di Mastrobattista dopo la discesa in campo. “Siamo la novità in questo paese – ha poi proseguito – voglio essere il sindaco dell’efficienza e voglio fare qualcosa di nuovo per la città. È difficile, la sfida è ardua, ma il voto clientelare non ci appartiene. Conta il voto di opinione e sono convinto che a Fondi ci sono persone oneste che vogliono il bene della città e che premieranno il merito”.