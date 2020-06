Truffa delle case estive, denunciate cinque persone al Circeo

Aumenta la richiesta delle case in affitto per le vacanze, una soluzione più gestibile per molte famiglie in tempo di Covid-19. Ma allo stesso tempo aumentano anche le truffe che per fortuna non sfuggono ai controlli.

Infatti nella giornata di ieri a San Felice Circeo, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato all’autorità giudiziaria cinque persone per truffa in concorso, poiché le stesse, tramite web, con artifici e raggiri, dietro la falsa promessa di prendere in locazione, per il mese di agosto 2020, un’abitazione sita in quel centro, riuscivano a farsi accreditare da una donna del posto tramite ricariche postepay, la somma complessiva di euro 2.800.