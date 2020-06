Sperlonga: cambiano gli orari della movida, verso la normalità

Cambiano gli orari di chiusura degli esercizi pubblici, compresi bar, ristoranti e pub, potranno rimanere aperti fino alle 3,30. Riparte, dunque, la movida nel borgo sperlongano.

Nei giorni scorsi è arrivata l’ordinanza del sindaco Armando Cusani che, come spiegano dal consorzio Sperlonga Turismo “riporta nuovamente un clima di fiducia tra gli operatori del settore ed una nota positiva per favorire un graduale ritorno alla normalità – sempre con le dovute precauzioni di legge – di una movida estiva, caratteristica fondamentale per un luogo votato al turismo come Sperlonga”.

“È un’ottima notizia per tutti gli operatori sperlongani – spiega il presidente di Sperlonga Turismo, Leone La Rocca. Tutti ci siamo adeguati per onorare al meglio le precauzioni contro il diffondersi del virus negli ambienti pubblici, e con questa decisione il Comune ha mostrato ancora una vola di ascoltare le nostre rimostranze ed i nostri suggerimenti per una ripresa favorevole del flusso turistico che occupa una buona fetta delle attività economiche del territorio”

Un segnale verso la normalità a Sperlonga che, settimana dopo settimana entra sempre più nella stagione estiva.