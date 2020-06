“Solo i cittadini hanno ‘pieni poteri'”, la voce del prof. Pasquino – VIDEO

Si è svolto ieri il webinar di Obiettivo Comune, il quarto appuntamento di eventi on line con cui l’associazione di cultura politica di Fondi sta approfondendo vari temi di settimana in settimana con ospiti di spessore e in diretta sulla propria pagina Facebook.

Tante le riflessioni dell’illustre ospite della settimana, ovvero il professor emerito di Scienza Politica Gianfranco Pasquino, già a Fondi nel 2016 per la presentazione del libro “Dal Porcellum alla Terza Repubblica” di cui aveva scritto la prefazione, ha lanciato davvero tanti spunti interessanti.

Tra questi spiccano sicuramente le espressioni: “Nessuno ha i pieni poteri. I pieni poteri sono del cittadino” e“Il pandemonio lo conosciamo bene nel nostro Paese e spesso abbiamo deciso di risolvere la situazione con Governi istituzionali. La pandemia dovrebbe spingere i cittadini a pensare che la politica è molto importante”.