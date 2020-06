Rinvio delle tasse ad Itri, le delibere del Comune

“Due importanti delibere sono state adottate questa mattina dalla Giunta comunale di Itri.

Con la numero 43, è stato rinviato il termine di versamento della prima rata dell’IMU dal 16 giugno 2020 al 16 settembre 2020, senza che siano dovuti per questo sanzioni ed interessi.

Una misura che cerca di mitigare, seppur parzialmente, le difficoltà finanziarie che le famiglie e gli imprenditori stanno tuttora incontrando a causa dell’emergenza provocata dal Covid 19.

Con la delibera numero 44, è stato invece recepito quanto previsto dall’articolo 181 del “Decreto rilancio” – D. L. 34 del 19 maggio 2020” in relazione all’applicazione della Tosap prevedendo l’esonero del pagamento dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020.

Una misura largamente attesa dagli operatori commerciali itrani. “L’iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale – spiega il Sindaco Fargiorgio – va oltre la disposizione statale, prevedendo l’esonero dal versamento anche per le imprese artigiane della ristorazione, stranamente invece escluse dal provvedimento nazionale. Questa è la prima delle iniziative, insieme ad altre che stiamo definendo, da noi pensate a sostegno delle attività commerciali. Riteniamo fondamentale sfruttare tutte le opportunità ed adottare tutte le iniziative che possano supportare finanziariamente le famiglie e gli imprenditori in una situazione che non ha precedenti in termini di coinvolgimento dell’intera collettività mondiale e dai risvolti economici le cui conseguenze, ne siamo consapevoli, verranno riassorbite lentamente e con difficoltà”.