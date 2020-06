Radio Civita inBlu porta la Maturità 2020 “On Air”

“Una maratona radiofonica verso la Maturità 2020, realizzata dalle voci degli studenti, professori e dirigenti scolastici delle scuole superiori del Lazio sud. Martedì 16 giugno, a partire dalle ore 19.00, i microfoni di Radio Civita InBlu si accenderanno con musica, interviste, notizie e curiosità in preparazione all’esame di stato.

Una staffetta radiofonica con ospiti in studio e il settore giovani dell’Azione Cattolica di Gaeta, un evento in collaborazione con gli uffici di pastorale scolastica e giovanile della Arcidiocesi di Gaeta. Alle 20.30 circa interverrà in studio l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari con un messaggio agli studenti. Sarà possibile interagire via WhatsApp al 348.8881447 per raccontare la notte prima degli esami, con audio o foto da condividere.

Radio Civita InBlu è la Radio on the Road a Gaeta dal 1988. Si ascolta in FM su 90.7 a Gaeta, Formia, Itri, Minturno, Spigno Saturnia, Baia Domizia e Cellole; FM 101.0 a Fondi, Monte San Biagio e Sperlonga; FM 103.8 a Itri. Radio Civita InBlu è in streaming su www.radiocivitainblu.it, su smartphone, tablet, tv e speaker, e sulle maggiori app radiofoniche, come FM-World, TuneIn e Radio.it. Podcast su Spreaker, Spotify e le maggiori piattaforme.”