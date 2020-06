LBC, linea giovane: Valeria Campagna nuova capogruppo

La consigliera Valeria Campagna è la nuova capogruppo di Latina Bene Comune, la civica di maggioranza consiliare. La votazione si è tenuta stasera nel corso di una riunione del gruppo. Nuovo vice è invece Ernesto Coletta. La giovane consigliera, oltre che presidente della commissione Politiche giovanili e città internazionale, era già vice capogruppo LBC.

“Ringrazio tutto il gruppo consiliare per la fiducia che mi ha conferito, questo è per me molto importante. Svolgerò il mio ruolo con grande umiltà, senso di responsabilità e impegno. Lo spirito di squadra che ci contraddistingue mi porterà ad un ascolto continuo. Si tratta di una grande sfida e di un’opportunità: Latina Bene Comune si è dimostrata ancora una volta aperta ai giovani, non solo a parole ma con i fatti, di questo sono fiera”, ha commentato Valeria Campagna.

“Con orgoglio LBC esprime un capogruppo giovane, donna e competente. Naturalmente un grande pensiero va anche a Dario Bellini, che ringraziamo per il grande impegno profuso finora come capogruppo e presidente della commissione Ambiente, premiato con la nomina ad assessore da parte del sindaco”, ha detto invece Francesco Giri, segretario LBC.

“È stata una scelta collegiale che rispecchia un gruppo che anche in questa occasione ha dimostrato di sentirsi squadra. Abbiamo voluto dare spazio ad una giovane donna, punto di riferimento di tanti ragazzi della città, che diventa forse la prima capogruppo di una maggioranza consiliare”, commenta il sindaco Damiano Coletta.