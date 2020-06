Cotral assume 100 nuovi autisti, martedì online il bando

Sarà pubblicato martedì 16 giugno sul sito web cotralspa.it il bando per l’assunzione di 100 nuovi autisti Cotral. La selezione telematica per titoli è rivolta ad operatori d’esercizio e resterà aperta per 30 giorni. La graduatoria che si formerà resterà in vigore per due anni per poter procedere ad ulteriori assunzioni ove occorresse. I nuovi 100 conducenti entreranno in servizio già a settembre.

Parallelamente prosegue secondo i programmi il rinnovo della flotta che permetterà di mettere in strada quest’estate altri 200 nuovi autobus.

“Cotral in questi mesi ha lavorato duramente per reggere l’impatto della difficile situazione generata dall’emergenza Covid – 19 – dichiara il direttore generale Giuseppe Ferraro – e ha deciso di continuare ad investire sui mezzi e sulla qualità del servizio. Oggi, come mai nel passato, la nostra sfida è dimostrare che si può erogare il servizio di trasporto pubblico in sicurezza. L’obiettivo è mantenere la nostra clientela e servirla al meglio”.