Interruzione idrica per lavori di manutenzione, le informazioni

L’Unità Pronto Intervento di Acqualatina informa l’utenza che al fine di consentire lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in via Ponte Gagliardo, nel Comune di Fondi si effettuerà una interruzione idrica dalle ore 9.30 alle 16.00 di Martedì 16 Giugno prossimo.

Le zone interessate saranno le seguenti: via Provinciale per Lenola e traverse collegate, via Sant’Oliva e traverse collegate, via Rene e traverse collegate, via Ponte Gagliardo e traverse collegate, via Valle Rocca, via Valle Vigna, via Colle Traiano, via San Magno, via Provinciale San Magno e traverse collegate, loc. Vardito.

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

.