Il Comune di Formia accreditato al Servizio Civile Universale

Il riconoscimento rappresenta un’importante tappa del percorso intrapreso dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del programma dell’ Assessorato alle Politiche giovanili che ha come obiettivo quello di offrire un’opportunità di formazione e crescita professionale e personale per i giovani dai 18 ai 28 anni che possano dedicarsi tramite più ampi progetti al servizio alla comunità.

“La novità principale di questo accreditamento – sottolinea l’Assessore alle Politiche giovanili Alessandra Lardo – riguarda la centralità del comune che ha sottoscritto i contratti di rete con le varie istituzioni scolastiche comunali per poter attuare progetti non solo nei settori dell’assistenza e del Sociale, ma anche, tra gli altri, quello della formazione, dello sport, del turismo sportivo e culturale, della riqualificazione urbana e decoro nonché dell’agricoltura sociale e biodiversità. Questo risultato deriva dalla preziosa collaborazione degli uffici comunali con il CSV Lazio sede Sud Pontino, verso il quale l’amministrazione è riconoscente per il supporto fornito con particolare riguardo alla preziosa figura di Mariarosaria Scognamiglio”.