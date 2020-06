Zingaretti nel sud pontino per il ‘completamento’ della Formia-Gaeta – FOTO VIDEO

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, questa mattina è stato nel sud pontino per la posa della prima pietra dell’ultimo tratto della ferrovia tra Formia e Gaeta.

Presenti tutti i sindaci e i rappresentanti politici ed istituzionali del comprensorio, per un momento che ha destato l’interesse di tutti. Come ha spiegato Zingaretti, infatti, il completamento dell’ultimo tratto della ferrovia serve proprio per “allentare” il traffico dei mesi estivi e permettere ai turisti di arrivare a Gaeta con il treno.

A PAGINA 2 LE FOTO DI RENATO OLIMPIO

A PAGINA 3 IL VIDEO DELL’INTERVENTO DI ZINGARETTI

A PAGINA 4 LA NOTA DELLA REGIONE

Pagina: 1 2 3 4