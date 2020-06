Fondi, Fratelli d’Italia al bivio elettorale: domenica la conferenza stampa

Foto della conferenza stampa di marzo

Fratelli d’Italia scioglie la riserva? Potrebbe essere così. Per domenica mattina alle 10 è stata indetta una conferenza stampa del partito di Giorgia Meloni. Il tema? “Illustrare gli obiettivi programmatici in vista delle imminenti elezioni amministrative”.

Ma il punto rimane da capire con chi decideranno di scendere in campo. La conferenza che si terrà presso l’Albergo dei Fiori a Fondi, infatti, sarà la premessa all’inaugurazione del point elettorale in Corso Appio Claudio.

Ma in molti si domandano quale sarà la scelta elettorale del partito che, secondo molti si era “avvicinato” in questo periodo a Luigi Parisella. Voci insistenti davano quasi per certo un apparentamento in vista delle elezioni, ma le cose potrebbero essere cambiate. I vertici nazionali, infatti, come tra l’altro spiegato anche in un’altra conferenza stampa dello scorso marzo, vorrebbero dimostrare una propria autonomia e un “peso” elettorale.

E per questo si torna a fare il toto sindaco. Perché se dovesse sfumare l’ipotesi dell’intesa con Parisella, la strada tracciata sembra quella della corsa in solitaria. E a quel punto si tratterebbe di individuare chi potrebbe concorrere alla carica di sindaco. I nomi che si fanno sono sempre gli stessi, dalla portavoce Sonia Federici, a Marco D’Ettorre, passando tra quello – apparentemente – più gettonato di Giulio Mastrobattista.

Ma per ora sono solo voci ed ipotesi. Dopo domenica, forse, ne sapremo di più.