Dopo quasi 3 mesi di inattività riaprono i luoghi della cultura di Priverno

“Dopo circa tre mesi di forzata inattività i luoghi della cultura della città di Priverno riaprono al pubblico fra misure di sicurezza e servizi di prenotazione a portata di un click.

Martedì 9 giugno la Biblioteca Comunale ha finalmente permesso ai tanti studenti e appassionati di letture di tornare a frequentare i propri luoghi, garantendo il distanziamento interpersonale ed imponendo l’obbligo di utilizzare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nelle sale studio.

Sabato 13 giugno possiamo annunciare la riapertura al pubblico dei Musei di Priverno;

Un segno, una ripartenza per quei luoghi che il virus ha lambito ma che non potrà mai debellare in quanto urne di memorie eterne e indistruttibili.

Per visitare in sicurezza i musei sono stati individuati percorsi di visita distinti in entrata e uscita, sarà consentita la presenza di massimo 10 visitatori contemporaneamente, e così come per la Biblioteca Comunale sarà possibile prenotare gli ingressi attraverso il servizio Mobilitapp.

Nel corso della settimana riapriranno anche le attività del Centro Diurno.

Museo Archeologico, piazza Giovanni XXIII, Priverno – Orari di apertura:

fino al 30 giugno: sabato e domenica ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00;

dall’1 luglio al 14 settembre: giovedì: ore 10.00-13.00 – venerdì: ore 17.00-20.00 – sabato, domenica e festivi: ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00.

Museo Medievale, Antica Foresteria Cistercense, Fossanova – Orari di apertura:

fino al 30 giugno: sabato e domenica ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00

dall’1 al 31 luglio e dall’1 al 14 settembre: sabato, domenica e festivi: ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00

dall’1 agosto al 31 agosto: dal martedì al venerdì: ore 16.00-20.00 – sabato, domenica: ore 11.00-13.00 e 18.00-20.00

Info e contatti:

Facebook: Biblioteca Comunale di Priverno – Musei 0773 912306 – 3472330723

musarchpriverno@libero.it

www.privernomusei.it

Facebook: Musei Archeologici di Priverno

Mobilitapp