VIDEO – Palazzina Ater “prigioniera” dopo smottamento, le dichiarazioni dell’amministrazione comunale

In merito alla spinosa questione della palazzina Ater di via delle Fosse “prigioniera” da mesi dopo uno smottamento, con tutte le conseguenze del caso per i residenti, tra i quali anziani e malati, l’amministrazione comunale di Formia ha dichiarato di essere ancora al lavoro, ma che il problema è a monte, risalente alla stessa costruzione dello stabile e ad anni di incuria. Sottolineando contestualmente che la soluzione per ripristinare la normalità non è facile: un percorso in salita, difficoltoso e impegnativo in particolare dal punto di vista economico, spiegano da Palazzo.

Di seguito, un video con le dichiarazioni degli amministratori locali ai microfoni di h24notizie, e gli ultimi aggiornamenti burocratici sulla problematica. A parlare, il sindaco Paola Villa, l’assessore ai Lavori Pubblici Pasquale Forte e l’omologo delegato all’Ambiente, Orlando Giovannone.