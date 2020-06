Venerdì il professor Pasquino ad “Obiettivo Comune On Air”

Dai format di La7 e Rai News 24, arriva un ospite di spessore per i webinar di Obiettivo Comune. Per parlare di politica e istituzioni, l’ospite di venerdì 12 giugno, ci sarà il professore emerito di Scienza Politica Gianfranco Pasquino. Titolo specifico del webinar è “Pandemocrazia: la democrazia è davvero per tutti?”.

“Ancora un ospite di spessore per Obiettivo Comune On Air, il ciclo di webinar organizzato dall’AssociAzione di Cultura Politica.

Abbiamo l’onore di avere nuovamente come relatore, dopo la sua presenza a Fondi nel 2016, il professor Gianfranco Pasquino.

Tra i fondatori della “Rivista Italiana di Scienza Politica”, il professor Pasquino ha anche diretto la rivista “Il Mulino”. Nel corso della sua brillante carriera, oltre ad aver ricevuto tre lauree onorarie, ha firmato editoriali per “La Repubblica”, “Il Sole 24 Ore” ed altri importanti quotidiani italiani ed è tutt’oggi riconosciuto a livello internazionale come uno dei maggiori esperti internazionali nel suo campo.

Con il politologo e professore emerito di Scienza Politica, allievo di Norberto Bobbio e Giovanni Sartori come ricorda anche nel suo ultimo lavoro “Minima Politica” (UTET 2020) lo stesso Pasquino, affronteremo temi di stretta attualità politica anche alla luce dell’impatto che sta avendo l’emergenza Covid.

Quello di venerdì è il quarto appuntamento dei nostri webinar, attraverso i quali vogliamo creare una “piazza” in cui riflettere, parlare della realtà che ci circonda e capire ciò che accade nel mondo: un’occasione per parlare di politica, obiettivo che perseguiamo da sei anni, quando abbiamo dato vita all’AssociAzione.

In attesa di capire come poter organizzare al meglio, e in sicurezza, eventi pubblici, abbiamo pensato di utilizzare al meglio i nostri canali social per proiettare in rete il nostro impegno di fare comunità e creare confronto.

L’appuntamento è per venerdì 5 giugno alle ore 19,00 con “Pandemocrazia: la democrazia è davvero per tutti?”.