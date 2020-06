Maltrattamenti in famiglia, 31enne finisce ai domiciliari

In data 09 giugno intorno le 13.30 a Priverno, i militari della stazione del luogo, traevano in arresto, un 31enne residente a Sezze, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Latina, che concordava con le risultanze investigative raccolte dall’Arma operante in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarrà ristretto agli arresti domiciliari.