L’esponente del Ppe in seno al Parlamento Europeo, Salvatore De Meo, torna a parlare di agricoltura che è una delle tematiche che sta affrontando con maggiore attenzione da quando ha preso possesso del seggio.

“La nuova proposta di bilancio – spiega De Meo – prevede altre risorse per agricoltura ma sono comunque insufficienti per la crisi in corso e per le sfide future“.