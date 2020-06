Violento scontro sulla Pontina, perde la vita una persona

NOTIZIA FLASH- Scontro fra due auto sulla Pontina, perde la vita una persona. Un incidente molto grave si è verificato poco fa sulla Pontina che è attualmente chiusa. Nonostante l’intervento dell’eliambulanza purtroppo per una delle due persone ferite non c’è stato nulla da fare. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale per i rilievi, i sanitari del 118 con quattro ambulanze, i Carabinieri e i volontari Anc che stanno provvedendo a veicolare il traffico. Seguono aggiornamenti