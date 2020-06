(foto copertina: Beniamino David)

Dopo le forti piogge abbattutesi sul sudpontino nella giornata di ieri, lunedì 8 giugno, ecco come si presentava, alle prime ore del mattino di oggi, la zona di Capodacqua, nel Comune di Spigno Saturnia.

Una località ormai non nuova ad episodi di esondazione ed allagamenti, specialmente dopo episodi di maltempo che, negli ultimi anni, diventano via via sempre più violenti.