Donna rischia di cadere da un balcone salvata da un ispettore di Polizia

Paura in via Cavour questa mattina, donna rischia di cadere da un balcone ma viene tratta in salvo dalla Polizia. Stando ad una ricostruzione dell’accaduto, la donna sarebbe rimasta chiusa fuori con un bimbo di soli 3 anni nell’appartamento e da solo. Per cercare di rientrare la mamma si è quindi recata presso l’appartamento al piano di sopra di proprietà di un’altra persona per poi cercare di calarsi dal terrazzino fin sotto il suo terrazzo.

Ma probabilmente a causa dell’altezza e dell’agitazione, la donna ha accusato un malore rimanendo quindi bloccata, in bilico, tra il terrazzo del vicino e la porta finestra del suo appartamento. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti del commissariato di Fondi. Una corsa contro il tempo che ha portato l’ispettore delle voltanti Gaetano Vittoria a realizzare una sorta di imbracatura con il cinturone che ha permesso di tirare su la donna. Poi gli agenti hanno forzato la porta dell’appartamento dove hanno trovato il bambino in evidente stato di agitazione. Un intervento conclusosi nel migliore dei modi grazie alla tempestività della Polizia.