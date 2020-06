Altra frana a Cala Fonte, massi piombano sulle barche

Ancora frane a Cala Fonte. La segnalazione ci è giunta da alcuni isolani.

Diversi massi sono piombati sulle barche lasciate nei pressi della cala, dove fenomeni del genere si sono verificati anche in passato.

Il costone roccioso sovrastante l’area è instabile.

E le frane a Cala Fonte vanno ad unirsi a quelle che spesso si registrano in diversi punti dell’isola, tanto che larga parte delle coste di Ponza sono vietate alla balneazione, zone rosse in base al Pai, per cui da tempo si attendono interventi di messa in sicurezza.