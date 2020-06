Maltempo: crolla ponte di collegamento alla superstrada Cassino-Formia, allagamenti sull’arteria

Paura e pericoli, per l’ondata di maltempo abbattutasi lunedì sul Frusinate, con una bomba d’acqua che ha interessato soprattutto le zone al confine con la provincia di Latina. Piogge battenti, allagamenti, frane. Disagi a raffica sia per i residenti che per una moltitudine di automobilisti.

Nel Comune di San Giorgio a Liri, in località Petrose, dopo l’esondazione del fiume sottostante è crollato il ponte che dalla zona industriale porta alla superstrada Cassino-Formia. Fortuna che in quei momenti non passasse nessuno.

La 630 è peraltro rimasta a lungo impercorribile, a causa della carreggiata che in più punti è stata completamente invasa da acqua e fango. Chiusa in quei frangenti anche la deviazione per Suio-Castelforte. Immancabili, code e rallentamenti.

