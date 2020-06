Con oltre mezzo chilo di cocaina, tre persone in manette

Nella giornata di lunedì, ad Aprilia, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile locale, impegnati in uno specifico servizio finalizzato a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” in concorso tra loro tre persone.

Si tratta del 50enne M.M., del 20enne S.F. e della 46enne N.S., che in seguito a perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati in possesso di 560 grammi di cocaina, oltre che di materiale per il confezionamento della droga.

Gli arrestati dopo le formalità di rito sono stati associati presso la casa circondariale di Latina e quella di Roma Rebibbia, come disposto dall’autorità giudiziaria.