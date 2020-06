Tentato furto ad un’azienda agricola, scoperti sparano dei colpi in aria e si danno alla fuga

Tentano di rubare ad un’azienda agricola della Piana di Fondi durante la notte. Scoperti da una guardia giurata, i malviventi avrebbero addirittura sparato dei colpi in aria – forse da un fucile – per intimorire l’inseguitore.

Il tutto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe accaduto a Fondi, in via Goffa tra l’una e le due di domenica 7 giugno. I ladri messi in fuga, sembra fossero diversi, difficile sapere a cosa stessero “puntando”.

Su quanto accaduto indagano i Carabinieri.