Latina, ubriaco semina il panico al Pronto Soccorso: denunciato

Il 7 giugno 2020, nel corso della notte, a Latina, i carabinieri della locale compagnia-aliquota radiomobile, nel corso servizio controllo del territorio, su segnalazione pervenuta alla locale centrale operativa intervenivano presso il pronto soccorso dell’ospedale civile Santa Maria Goretti di Latina, in quanto un cittadino tunisino residente in questo centro risultava in evidente stato di ebbrezza.

L’uomo, dopo essersi introdotto all’interno dei locali del pronto soccorso, in evidente stato di ebbrezza, con una bottiglia in vetro minacciava il personale sanitario e le persone in attesa di essere sottoposte a cure mediche.

Lo stesso veniva deferito in stato di libertà all’autorita giudiziaria competente.