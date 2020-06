Incidente mortale a Fondi, perde la vita un giovane

Dramma della strada, nel tardo pomeriggio di domenica, a Fondi. Si è registrato in via Sugarelle, dove a causa di un incidente stradale ha perso la vita un 19enne del posto, Mattia Di Manno.

Il giovane viaggiava su uno scooter 50 quando, per cause in corso di formale ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, il due ruote si è scontrato con un furgone.

Al suo arrivo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri della Tenenza di Fondi.