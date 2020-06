Truffa con una finta casa-vacanza a Gaeta: denunciato un 48enne campano

Ieri, 5 giugno, a conclusione di specifica attività di indagine, i militari Tenenza carabinieri di Gaeta hanno deferito in stato di libertà per il reato di truffa, un 48enne di Napoli.

L’uomo, durante il mese di febbraio 2019, mediante fraudolente inserzioni su un portale internet di annunci, induceva un 48enne di Roma ad accreditare su una carta prepagata la somma di 800 euro come anticipo per una casa vacanza a Gaeta, di fatto mai concessa in affitto dal reale proprietario.