Non riuscivano più a tornare a riva, tre ragazzine salvate a Fondi

Triplice salvataggio, nel primo pomeriggio di sabato, lungo il litorale di Fondi. Mentre erano in mare per un bagno nei pressi della foce del canale Sant’Anastasia tre ragazzine, due delle quali minorenni, si sono ritrovate in difficoltà, spinte vicino agli scogli dalla corrente e dalle onde.

Non riuscivano più a tornare a riva, con la tensione che montava di secondo in secondo. Provvidenziale, per trarre in salvo le bagnanti ed evitare il peggio, l’intervento di uno dei bagnini di uno stabilimento nei pressi e dei volontari della Croce Rossa, questi ultimi sul posto con un gazebo per garantire il distanziamento sociale in spiaggia e il rispetto delle restanti disposizioni governative e comunali.

A margine del salvataggio a Sant’Anastasia sono giunte due ambulanze, che hanno trasportato in via precauzionale le tre giovani presso l’ospedale San Giovanni di Dio.