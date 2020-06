Maltempo e danni ai balneari, i giovani di Forza Italia esortano le istituzioni ad intervenire

Il coordinamento di Latina di Forza Italia Giovani esprime solidarietà a tutti gli imprenditori balneari alle prese con i problemi derivanti dal maltempo di due notti fa. Invitando le istituzioni a muoversi per un sostegno economico.

“Innanzitutto voglio esprimere la più profonda vicinanza a tutti gli imprenditori che in queste ore stanno facendo la conta dei danni“, dice il vicecoordinatore Luca Palmegiani. “La stagione estiva era già fortemente messa a dura prova dalle regole e dai provvedimenti messi in atto per l’emergenza Covid-19. Ora però serve che il Comune di Latina, insieme alla Regione Lazio, dia un concreto aiuto e supporto a tutte queste persone che si trovano in una situazione estremamente delicata. C’è il forte rischio che, senza interventi diretti, l’intera stagione estiva sia a rischio. Servono risorse e liquidità per rilanciare il settore balneare della nostra terra. Un grande piano di investimento per far rialzare e rinforzare il lungomare di Latina. Un piano comune e concreto che coinvolga tutte le forze politiche del nostro territorio affinché, insieme, si dia una risposta forte da parte della classe politica del nostro territorio. Confidiamo nella serietà d’intenti da parte del sindaco Coletta e del governatore Zingaretti, perché solo tutti insieme si potrà trovare una soluzione immediata per far fronte a questa grave emergenza”.