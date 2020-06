L’Asl rassicura ma i casi di pazienti Covid positivi al “Goretti” aumentano

Mentre l’Asl fa sapere che non si registrano nuovi contagi da coronavirus in provincia di Latina, aumentano i pazienti Covid ricoverati all’ospedale “Goretti”.

Giovedì scorso erano 23 e nell’arco di 24 ore sono diventati 25, 17 dei quali ricoverati in malattie infettive e 8 in urologia.

Diminuiti invece i casi sospetti, passati da 11 a 5. Quest’ultimi sono ricoverati 4 in pronto soccorso e uno in geriatria.

In crescita invece i No Covid in isolamento, che passano da 31 a 33, 9 ricoverati in rianimazione, 4 in medicina d’urgenza, 5 in malattie infettive, 5 in geriatria, 5 in neurologia, uno in urologia, uno in Spdc e 3 in pronto soccorso.