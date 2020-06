Incidente a Gaeta, auto vola in un canale in secca

Pauroso incidente stradale, nel pomeriggio di sabato, a Gaeta: in via Sant’Angelo, località 25 Ponti, un’utilitaria è finita fuori strada, per poi precipitare nel letto di un canale in secca posizionato sotto la sede stradale, ribaltandosi.

Nella macchina si trovavano una donna e due minori, soccorsi dai sanitari del 118 e quindi trasportati in ospedale. Sul luogo dell’incidente si sono portati anche i vigili del fuoco del distaccamento locale, intervenuti in particolare per la messa in sicurezza dell’auto, alimentata a gas.