Incendio nei pressi di un capannone industriale, l’intervento dei vigili del fuoco

Intorno alle 16 di sabato, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto via Albanese, nel capoluogo pontino: erano giunte segnalazioni in merito a un incendio.

Sul luogo teatro del rogo si è dunque portata la squadra territoriale di Latina, che ha constatava la presenza di un incendio adiacente ad un capannone industriale. All’arrivo degli opernati le fiamme, scaturite per cause in fase di accertamento, stavano coinvolgendo materiale generico di scarto.

Necessario, per facilitare le operazioni di spegnimento ed evitare che il fuoco si propagasse, l’intervento di una seconda squadra di pompieri proveniente da Aprilia, di un’autobotte e di un mezzo per il movimento terra.