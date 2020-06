Aprilia, convocato il Consiglio comunale per il prossimo 9 giugno

Convocato il Consiglio comunale di Aprilia, previsto per il prossimo martedì, 9 giugno, alle ore 15:30.

La seduta si svolgerà in modalità videoconferenza e trasmessa in diretta sulla piattaforma http://obla.it/aprilia/index.php.

La Presidenza del Consiglio Comunale ha anche disposto l’allestimento di una postazione video in Sala Consiliare per i giornalisti interessati. L’accesso sarà consentito ad un solo giornalista per testata e nell’assistere alla diretta occorre rispettare le distanze di sicurezza e munirsi di dispositivi di sicurezza (guanti e mascherina).